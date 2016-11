Auch Eurowings soll nach Frankfurt

Ab März will die irische Billigfluglinie Ryanair in Frankfurt, auf dem größten Flughafen Deutschlands landen und starten. Eine klare Kampfansage erteilt man so der Lufthansa, denn bei dem Airport handelt es sich um die Heimatbasis der deutschen Fluglinie. Dass der Flughafenbetreiber Fraport den Iren einen Neukundenrabatt gewährt, sorgt für zusätzliche Aufregung. Um auf den steigenden Konkurrenzdruck angemessen reagieren zu können, erwägt die Lufthansa mit ihrer eigenen Low-Budget-Tochter Eurowings ebenfalls Frankfurt anzufliegen.

