Einsatz wegen Randale führte zu Cannabisplantage

Nach einem Polizeieinsatz, bei dem ein Mann in Wien Gegenstände aus einem Fenster geworfen hatte, sind in einer Wohnung in Favoriten 100 Cannabispflanzen gefunden worden. Der Verwirrte erklärte, er habe die Zucht nur für den Eigenbedarf aufgebaut.

