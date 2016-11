In IS-Tunnelsystem versteckt?

Neben der Befreiung der irakischen Großstadt Mossul aus den Händen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gilt IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi als wichtigstes Ziel im Kampf gegen den IS. Baghdadi soll sich in Mossul aufhalten, sagte der Stabschef des Präsidenten der autonomen Kurdenregion im Nordirak, Fuad Hussein, dem britischen Independent. Sollte Baghdadi getötet werden, wäre das der Kollaps des gesamten IS-Systems, so Hussein. Er könnte etwa in dem extra ausgehobenen Tunnelsystem Zuflucht gefunden haben. Die IS-Kämpfer würden aber alles tun, um Baghdadi zu verteidigen.

