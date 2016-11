Böhmermanns Erdogan-„Schmähkritik“ erneut vor Gericht

Das Landgericht der deutschen Stadt Hamburg setzt sich seit heute erneut mit dem Gedicht „Schmähkritik“ des ZDF-Moderators Jan Böhmermann auseinander.

Am Vormittag begann der Prozess, in dem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erreichen will, dass das gesamte Gedicht verboten wird. Im Mai hatte das Gericht bereits eine einstweilige Verfügung gegen Böhmermann erlassen - seitdem darf er den größeren Teil seines Gedichts nicht wiederholen. Der Moderator hatte es am 31. März in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ vorgetragen.

Die untersagten Passagen muss Erdogan dem Gericht zufolge wegen ihres schmähenden und ehrverletzenden Inhalts nicht hinnehmen. Darin hatte Böhmermann das türkische Staatsoberhaupt unter anderem mit Kinderpornografie und Sex mit Tieren in Verbindung gebracht. Erdogan klagt in Hamburg als Privatmann gegen Böhmermann. Mit einem Urteil ist dem Landgericht zufolge noch nicht zu rechnen.