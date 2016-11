Prager Minister verglich Dalai Lama mit NS-Sudetenführer

Im Streit um den Empfang des Dalai Lama in Prag sorgt der tschechische Außenminister Lubomir Zaoralek mit einem missglückten Vergleich für Aufsehen. Das Treffen von Kulturminister Daniel Herman mit dem tibetischen Exiloberhaupt sei so, als ob in der Zwischenkriegszeit ein ausländischer Politiker mit dem Sudetenführer der NS-Zeit, Konrad Henlein zusammengetroffen wäre, sagte Zaoralek gestern.

Henlein war in der ersten Tschechoslowakischen Republik der Chef der Sudetendeutschen Partei (SdP), die mit Nazi-Deutschland kollaborierte und sich mit militärischer Gewalt für eine Sezession der deutschsprachigen Gebiete einsetzte. Nach dem umstrittenen Münchner Abkommen im September 1938 wurde Henlein zum Gauleiter des vom Deutschen Reich annektierten Sudetengaus.

Zaoralek zog seinen Vergleich bei einem Sondertreffen tschechischer Spitzenpolitiker zur Außenpolitik auf der Prager Burg. Später entschuldigte sich der sozialdemokratische Politiker für seine Äußerung. „Ich wollte mit einem extremen Beispiel veranschaulichen, wie China den offiziellen Empfang von Dalai Lama annehmen könnte“, schrieb der Außenminister auf Twitter. Der Vergleich sei aber „unpassend“ und „jenseitig“ gewesen.