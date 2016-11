Schnelle Erholung mit Wermutstropfen

Im Zuge der Finanzkrise hat US-Präsident Barack Obama viel Geld in die Hand genommen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen: Mehr als 800 Mrd. Dollar (757 Mrd. Euro) wurden für Investitionen und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit verwendet. Banken und Konzerne wurden verstaatlicht. Damit erholten sich die USA relativ rasch, das Wachstum zog an. Doch seinem Nachfolger hinterlässt Obama einen enormen Schuldenstand.

Lesen Sie mehr …