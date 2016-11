Island: Konservativer erhält Mandat zur Regierungsbildung

Nach der Parlamentswahl in Island hat der konservative Parteichef Bjarni Benediktsson den Auftrag zur Regierungsbildung bekommen. Das sagte der isländische Präsident Gudni Th. Johannesson heute nach einem Treffen mit Benediktsson in seiner Residenz in Reykjavik.

Die Konservativen waren aus der Wahl am Samstag mit 29,1 Prozent der Stimmen und 21 Sitzen im Parlament als stärkste Partei hervorgegangen.

Gemeinsam mit den Rechtsliberalen hatte die Partei bereits seit 2013 eine Regierung gebildet. Durch das schlechte Abschneiden des Regierungspartners bei der Wahl hatte die Zweierkoalition aber ihre Mehrheit verloren. Er wolle jetzt mit allen Parteien reden, sagte Benediktsson heute.