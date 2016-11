Champions League: Bayer bei Spurs unter Zugzwang

Bayer Leverkusen gastiert heute am vierten Spieltag der Champions League bei Tottenham Hotspur im Wembley-Stadion (20.45 Uhr, live in ORF eins und im Livestream). Die Mannschaft der ÖFB-Legionäre Julian Baumgartlinger, Aleksandar Dragovic und Ramazan Öczan ist gehörig unter Zugzwang. Damit der Traum vom Achtelfinale nicht vorzeitig platzt, muss nach bisher drei Remis der erste Sieg her.

