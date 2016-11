Südafrika: Proteste gegen Präsident Zuma

Die südafrikanische Polizei ist heute mit Gummigeschoßen und Wasserwerfern gegen Tausende Demonstranten vorgegangen, die vor dem Präsidentenpalast in Pretoria den Rücktrittt von Staatschef Jacob Zuma gefordert haben.

Wie ein AFP-Fotograf berichtete, gehörten die meisten Demonstranten der Partei Kämpfer für wirtschaftliche Freiheit (EFF) von Julius Malema an, einer linken Abspaltung vom regierenden Afrikanischen Nationalkongress (ANC).

Aber auch Mitglieder von Gewerkschaften und anderen Oppositionsparteien protestierten. Die Demonstranten begaben sich zum Präsidentenpalast des ANC-Politikers Zuma und versuchten, das Gebäude zu stürmen. Kurz zuvor hatte ein Gericht in Pretoria angeordnet, am Nachmittag einen Bericht zu Korruptionsvorwürfen gegen den Staatschef zu veröffentlichen.

Die Untersuchung sollte ursprünglich am 14. Oktober publik gemacht werden, doch Zuma und der ebenfalls beschuldigte Minister David van Rooyen verhinderten das per Eilantrag. Der Staatschef soll unter anderem der mächtigen indischstämmigen Unternehmerfamilie Gupta erlaubt haben, Einfluss auf die Entlassung und Ernennung von Ministern sowie von Vorstandsmitgliedern staatlicher Konzerne zu nehmen. Zudem geht es um mutmaßliche Bestechung bei der Vergabe von Aufträgen an Firmen der Familie Gupta.