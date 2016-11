Bericht: Saudischer Prinz wegen Straftat ausgepeitscht

Ein Saudi-arabischer Prinz ist laut einem Zeitungsbericht wegen einer unbekannten Straftat ausgepeitscht worden. Der namentlich nicht genannte Mann sei bereits am Montag in einem Gefängnis in Dschidda im Westen des Landes bestraft worden, wie die Zeitung „Okas“ heute berichtete.

Der Vorfall folgte zwei Wochen nach der Hinrichtung des Saudi-arabischen Prinzen Turki ibn Saud ibn Turki ibn Saud Al Kabir, der wegen Mordes schuldig gesprochen worden war. Er soll einen Landsmann in einer Auseinandersetzung mit zwei Schüssen getötet haben.

In Saudi-Arabien gehören Tausende Menschen der Herrscherfamilie Al Saud an, ein Todesurteil gegen ein Mitglied des Königshauses ist aber äußerst selten. Die staatlichen Medien hatten über keinen der beiden Fälle berichtet.