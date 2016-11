„Brexit“: Entscheidung über Parlamentsbeteiligung

Vor einem Londoner Gericht wird morgen die strittige Frage geklärt, ob das Parlament bei dem geplanten EU-Austritt des Landes ein Mitspracherecht erhalten soll. Gegner der britischen Premierministerin Theresa May hatten in dem von Politik und Investoren gleichermaßen mit Spannung verfolgten Verfahren vor dem High Court geklagt. Das Gericht kündigte für 11.00 Uhr (MEZ) das Urteil an.

May hatte den Beschwerdeführern um die Fondsmanagerin Gina Miller vorgeworfen, den im EU-Austrittsreferendum geäußerten Volkswillen unterlaufen zu wollen. Die Kläger betonten, ihnen gehe es um die parlamentarische Souveränität.

Entscheidung für May ein Kronrecht

Trotz der wirtschaftlichen Tragweite will May das Parlament nicht über die Scheidung von der EU abstimmen lassen. Sie argumentiert, dass die Entscheidung zum Rückzug ein Kronrecht sei, das von der Regierung stellvertretend für Königin Elizabeth II. wahrgenommen werde.

Im Juni hatten die Briten mehrheitlich für den „Brexit“ gestimmt. May hat angekündigt, bis Ende März den Austritt zu beantragen. Danach beginnt der zweijährige Austrittsprozess.

Zeitplan könnte sich verzögern

Die Londoner Richter um Lord Chief Justice John Thomas werden jedoch wohl nicht das letzte Wort in dieser Sache haben, da beide Seiten bei einer Niederlage die höhere Instanz anrufen dürften. Das ist der Oberste Gerichtshof (Supreme Court), der sich bereits im Dezember mit dem brisanten Fall befassen könnte.

Sollten die Kläger letztlich Recht bekommen, könnte sich der Zeitplan wegen des dann erforderlichen parlamentarischen Verfahrens verzögern. Zudem ist unklar, ob May im Parlament eine Mehrheit zusammenbekommen würde, um den Austrittsantrag durchzubringen. Die meisten Abgeordneten hatten sich gegen einen „Brexit“ ausgesprochen.