Tennis: Thiem in Paris eiskalt abserviert

Für Dominic Thiem war Paris-Bercy keine Reise wert. Österreichs Nummer eins, der in der ersten Runde noch ein Freilos hatte, wurde in der zweiten Runde des prestigeträchtigen Hallenturniers von Jack Sock aus den USA in zwei Sätzen eiskalt abserviert. Für Thiem war die glatte Niederlage auch ein Dämpfer im Kampf um einen Platz beim Masters in London. Das Ticket des Niederösterreichers für das Saisonfinale hängt nun an den Ergebnissen der Konkurrenz.

