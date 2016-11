Schwarzenegger und Chan in russisch-chinesischem Film

Actionstar Arnold Schwarzenegger (69) und Kung-Fu-Ikone Jackie Chan (62) stehen zwölf Jahre nach dem Film „In 80 Tagen um die Welt“ wieder gemeinsam vor der Kamera.

Wie die US-Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ gestern berichteten, treten sie zusammen in dem Fantasy-Action-Film „Viy 2“ („Journey to China: The Iron Mask Mystery“) auf.

Gruselstory Gogols als Basis

Die russisch-chinesische Koproduktion ist eine Fortsetzung des Films „Fürst der Dämonen“ („Viy“) aus dem Jahr 2014, der auf einer Gruselgeschichte des russischen Schriftstellers Nikolai Gogol (1809 bis 1852) basierte. Die Story dreht sich um die Abenteuer eines britischen Kartenzeichners (Jason Flemyng) im 18. Jahrhundert in Ostasien. Der in China gedrehte Film soll 2017 in die Kinos kommen. Laut „Hollywood Reporter“ bestätigte ein Sprecher Schwarzeneggers dessen Mitarbeit, gab aber keine Rollendetails bekannt.