Moskauer Behörden schließen Amnesty-Büro

Moskau hat das in der Stadt ansässige Büro der Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) überraschend geschlossen. Mitarbeiter standen gestern vor verriegelten Türen, die Schlösser waren ausgetauscht, der Strom abgedreht. Die Stadtverwaltung spricht von Mietrückständen, was AI dementiert. AI hatte zuletzt Untersuchungen zu Foltervorwürfen in einem russischen Straflager gefordert.

