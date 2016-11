Europa League: Rapid greift nach „Poleposition“

Rapid Wien greift am vierten Spieltag der Europa League im Gastspiel bei Sassuolo nach der „Poleposition“ in der engen Gruppe F. Mit einem Sieg in Italien und Schützenhilfe von Athletic Bilbao im Parallelspiel könnten die Wiener die Führung in der Tabelle übernehmen. „Es ist ein Spiel, in dem wir definitiv punkten wollen. Es wäre wichtig, da etwas mitzunehmen“, sagte Rapid-Coach Mike Büskens. Beide Teams kämpfen vor der Partie aber mit schweren Verletzungsproblemen.

