New Yorker Wahlkämpfer: „Hillary gewinnt“

Die Mehrheit der US-Wähler wolle die Errungenschaften der letzten 60 Jahre nicht zurückdrehen, zeigt sich ein New Yorker Wahlkämpfer für Hillary Clinton optimistisch.

Auch die jüngsten Ankündigungen von FBI-Chef James Comey würden am Wahlergebnis nichts mehr ändern, ist sich John sicher, der genau am Eingang zum Campus der Columbia-Universität in der Upper West Side einen kleinen Stand aufgebaut hat. In der Heimatstadt Clintons und ihres Kontrahenten Donald Trump wird kaum wahlgekämpft. Die Stadt ist eindeutig in demokratischen Händen.

„Nicht wirklich einschneidend“

„Ich glaube nicht, dass das ein wirklich einschneidendes Ereignis ist. Und sie wird sehr wahrscheinlich unsere nächste Präsidentin sein, trotz der weiteren E-Mails.“ Er glaube auch nicht, dass etwas Belastendes zutage kommen wird. Unabhängig davon hätten sich die meisten aber schon ein Urteil gebildet. Er gab sich zuversichtlich, dass den meisten Trump-Anhängern klar geworden sei, dass er nicht für das Präsidentenamt geeignet ist.

In den letzten Jahrzehnten habe es große Fortschritte gegeben: medizinische Versorgung, Sozialversicherung, fairere Besteuerung und öffentliche Schulen. Wenn man ihm in den 1970er Jahren gesagt hätte, dass er selbst noch erleben werde, wie Homosexuelle Heterosexuellen gleichgestellt werden, so hätte er das damals sicher nicht geglaubt, so John, während er ein paar Sticker mit verschiedenen Sprüchen verkauft. Der Zulauf hält sich an dem schönen Herbsttag in Grenzen.

„Mehr als genug“

John ist sich sicher, dass Clinton nicht nur gewinnnt, sondern auch eine besonders gute Präsidentin werden wird. „Keine große Präsidentin, denn das geht nur, wenn es eine schwere Krise gibt. Aber Hillary wird eine gute Präsidentin sein - und das ist mehr als genug.“ (tief, ORF.at)