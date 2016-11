„Zieht Euch nicht zurück“

In einer Audiobotschaft hat die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in der Nacht auf Donnerstag ihre Kämpfer zum Widerstand in der umkämpften irakischen Stadt Mossul aufgerufen. IS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi soll selbst zu hören sein. Der Sprecher der Botschaft appellierte an die Kämpfer in Mossul durchzuhalten: „Zieht Euch nicht zurück!“ Um die „Städte der Ungläubigen“ zu zerstören, wurde direkt zu Angriffen auf die Türkei und Saudi-Arabien aufgerufen.

