86-Jährige in Tirol niedergefahren und geflüchtet

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist es gestern Abend in Walchsee im Tiroler Bezirk Kufstein gekommen. Eine 86-jährige Pensionistin wurde dabei schwer am Kopf verletzt. Der Pkw hielt nicht an, jetzt sucht die Polizei Zeugen.

