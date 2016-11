„Findet Dorie“ und Co. bescheren Disney Umsatzrekord

Die Trickfilme „Findet Dorie“ und „Zoomania“ sowie der Science-Fiction-Streifen „Captain America: Civil War“ haben den Disney-Filmstudios den höchsten Umsatz der Geschichte beschert. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres erreichten die Verkäufe fast sechs Milliarden Dollar (5,4 Mrd. Euro), wie das Unternehmen gestern mitteilte.

Bis Ende des Jahres könnte der Umsatz sogar den bisherigen Rekord des Konkurrenten Universal übertreffen - denn drei Publikumsmagneten kommen noch in die Kinos. Universal hatte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 6,9 Milliarden Dollar gemacht.

Nächster Marvel-Held vor Weihnachten

Disney bringt bis Weihnachten in den USA noch den nächsten Marvel-Helden „Doctor Strange“ auf die Leinwand, dazu kommen der Kindertrickfilm „Vaiana“ und „Rogue One: A Star Wars Story“. Zu den Disney-Studios gehören Disney, Disney Animation, Pixar, Marvel und Lucasfilm.

Das meiste Geld in diesem Jahr brachte bisher „Captain America“ mit 1,1 Milliarden Dollar, gefolgt von „Zoomania“ (1,02 Mrd. Dollar) und „Findet Dorie“ (1,02 Mrd. Dollar). Die siebente Episode von „Star Wars“, im vergangenen Dezember gestartet, spülte Disney in diesem Jahr 737 Millionen Dollar in die Kassen - zusammen mit den Einnahmen aus dem vergangenen Jahr brachte der Film 2,1 Milliarden Dollar.