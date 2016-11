Gegenposition zu Regierungschefin May

In Sachen „Brexit“ hat das britische Parlament ein Mitspracherecht. Das gab der Londoner High Court am Donnerstag bekannt. Privatleute hatten geklagt, weil ihrer Meinung nach über den „Brexit“ im Parlament abgestimmt werden muss. Premierministerin Theresa May hingegen sieht das Parlament als nicht zuständig an. Sie kündigte umgehend an, das Urteil anzufechten.

Lesen Sie mehr …