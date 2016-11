Ab Jänner Umsiedlung von 2.000 Menschen nach Kreta

Griechenland will zur Entspannung der Lage in den zum Teil heillos überfüllten Auffanglagern von Jänner an 2.000 Flüchtlinge nach Kreta umsiedeln. Darauf hat sich Migrationsminister Ioannis Mouzalas diese Woche mit Vertretern der größten griechischen Insel geeinigt.

Es werde sich vornehmlich um Familien handeln, die in Wohnungen und Hotels unterkommen sollen, hieß es in einer Mitteilung des Ministerbüros.

16.000 Flüchtlinge auf griechischen Inseln

Schon in der Vergangenheit hat Athen immer wieder Flüchtlingsfamilien von den überfüllten Hotspots der Inseln zum Festland bringen lassen. Auf Lesbos, Leros, Samos, Kos und Chios werden mittlerweile rund 16.000 Flüchtlinge festgehalten, die im Rahmen des europäisch-türkischen Flüchtlingspakts zurück in die Türkei geschickt werden sollen.

Die Kapazität umfasst jedoch nur 8.000 Plätze. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen unter den Flüchtlingen und zu Protesten gegen die lange Dauer der Asylverfahren.

Täglich setzen außerdem weitere Menschen illegal nach Griechenland über. Von gestern auf heute kamen nach Angaben des griechischen Flüchtlingsstabs 42 Flüchtlinge auf Lesbos und Rhodos an. Insgesamt beherbergt das Land derzeit rund 61.000 Flüchtlinge.