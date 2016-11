Was bleibt vom Schwung?

Der als großer Wurf gefeierte Pariser Klimaschutzvertrag von Ende 2015 tritt am Freitag in Kraft. Bisher ist er nicht mehr als eine Absichtserklärung, erst auf der Klimakonferenz ab Montag in Marrakesch soll er mit Inhalten gefüllt und damit zum Leben erweckt werden. Überraschend schnell, vergleicht man bisherige Bemühungen. Der unerwartete Schwung täuscht aber nicht darüber hinweg, wie schwierig es sein wird, die hochgesteckten Ziele zu erreichen.

Lesen Sie mehr …