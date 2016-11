Baseball: Durststrecke der Cubs endet nach 108 Jahren

Die Chicago Cubs haben erstmals seit 108 Jahren die Baseball-World-Series gewonnen. Durch einen 8:7-Erfolg in der Nacht auf heute bei den Cleveland Indians drehte der neue Meister in der „Best of seven“-Serie einen 1:3-Rückstand nach drei erfolgreichen Partien hintereinander in ein 4:3 um. Entsprechend groß war der Jubel der Fans in den Straßen der Stadt des nun dreifachen Champions.

