Plaza erstmals öffentlich zugänglich

Neuneinhalb Jahre wurde gebaut, die Kosten sind von 77 auf zuletzt an die 800 Millionen Euro explodiert - doch nun ist Hamburgs neues Wahrzeichen, die Elbphilharmonie, fertig. Vor den offiziellen Eröffnungskonzerten am 11. Jänner muss der ehemalige Tee- und Kakaospeicher, auf den ein Konzerthaus gebaut wurde, den ersten Härtetest bestehen: Am Freitag wurde die in 37 Meter Höhe liegende Aussichtsplattform, die Plaza, erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Besucherinteresse war bereits im Vorfeld riesig.

Lesen Sie mehr …