Champions League: Fuchs rettet Leicester weiße Weste

Während es in der Premier League für Meister Leicester City derzeit nur zu einem Platz im Mittelfeld reicht, läuft es in der Champions League weiter gut. Zwar musste man gestern beim torlosen Remis beim FC Kopenhagen erstmals Punkte abgeben, die Tabellenführung wurde aber verteidigt. Großen Anteil am Remis hatte Christian Fuchs, der bei der Topchance der Dänen zur Stelle war.

