Parlament sieht sich im Aufwind

Die britische Premierministerin Theresa May will Berufung gegen ein Urteil des Londoner High Court vom Donnerstag einlegen, das dem britischen Parlament ein Mitspracherecht beim „Brexit“ einräumt. May hatte ein Mitspracherecht immer abgelehnt, da sich eine Mehrheit der Abgeordneten gegen den „Brexit“ ausgesprochen hat. Auch bei den Verhandlungen will sich May nicht in die Karten schauen lassen. Damit liegt die heikle innen- und außenpolitische Frage nun beim britischen Höchstgericht.

