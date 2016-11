Letzte Flüchtlinge aus Lager von Calais weggebracht

Nach der Räumung des Flüchtlingslagers von Calais haben die letzten 291 Flüchtlinge das Gelände verlassen. Busse fuhren heute Familien, Frauen und Kinder weg, die noch in Containerunterkünften verblieben waren, wie ein Sprecher der örtlichen Präfektur mitteilte. Sie sollten in Aufnahmezentren in anderen französischen Regionen untergebracht werden.

Bereits am Vortag hatten die Behörden mehr als 1.600 alleinreisende Minderjährige aus Calais weggebracht. Kinder, Jugendliche und Familien hatten bei der Räumung vergangene Woche zunächst in Containerunterkünften bleiben können.

Viel Kritik in Frankreich

In dem als „Dschungel“ bekannten Lager am Ärmelkanal hatten Tausende Migranten in Zelten und selbst gebauten Hütten gelebt. Es war entstanden, weil Flüchtlinge illegal nach Großbritannien gelangen wollten.

Die Situation hatte in Frankreich seit vergangenem Jahr für viel Kritik gesorgt, vergangene Woche räumte die Regierung schließlich das Gelände und ließ die Behelfsunterkünfte abreißen.