Deutschland: Entscheidung über NPD-Verbot im Jänner

Das deutsche Bundesverfassungsgericht will sein Urteil im Verfahren über ein Verbot der rechtsextremen NPD am 17. Jänner verkünden. Das erfuhr die dpa heute in Berlin.

Der Verbotsantrag kommt vom deutschen Bundesrat. Für ein Verbot muss erwiesen sein, dass die Partei mit ihren rund 5.000 Mitgliedern verfassungswidrig ist. Das hatten die Verfassungsrichter Anfang März in einer dreitägigen Verhandlung zu klären versucht.

Bei einem Verbot sich müsste die NPD auflösen. Abgeordnete verlören ihr Mandat, das Parteivermögen könnte eingezogen werden. Ersatzorganisationen dürften sich nicht gründen. Ein erster Anlauf für ein Verbot der NPD war 2003 gescheitert. Damals kam im Verfahren ans Licht, dass der Verfassungsschutz bis in die Parteispitze hinein Informanten hatte.