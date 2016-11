IS-Durchhalteappell für Kampf um Mossul

In einer Audiobotschaft hat die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in der Nacht auf heute ihre Kämpfer zum Widerstand in der umkämpften irakischen Stadt Mossul aufgerufen. IS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi soll selbst zu hören sein. Der Sprecher der Botschaft appellierte an die Kämpfer in Mossul durchzuhalten: „Zieht Euch nicht zurück!“ Um die „Städte der Ungläubigen“ zu zerstören, wurde direkt zu Angriffen auf die Türkei und Saudi-Arabien aufgerufen.

