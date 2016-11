Referendum verhindert Ja zu Vertrag

Die Erinnerung an das Tauziehen um das EU-Handelsabkommen mit Kanada ist noch frisch - da steht bereits der nächste EU-Vertrag auf der Kippe. Und wieder soll ein „Beipacktext“ die Kohlen aus dem Feuer holen. Das Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und der Ukraine droht am Nein der Niederlande zu scheitern. Im April lehnten die Niederländer den Vertrag in einem Referendum ab. Seit mehr als sechs Monaten sieht die Regierung die eigenen Hände gebunden. Bis Mitte Dezember will Premier Mark Rutte nun eine Zusatzerklärung aushandeln und so doch noch eine Lösung finden.

