Türkei-Putschversuch: Erste Prozesse in Vorbereitung

In der Türkei laufen die Vorbereitungen für die ersten, laut Justizangaben für Anfang 2017 angesetzten Verfahren im Zusammenhang mit dem gescheiterten Putschversuch. Ankaras Oberstaatsanwalt, Harun Kodalak, erklärte heute in türkischen Medien, möglicherweise werde es auch schon im Dezember einen Prozess geben, das Gros der Verfahren sei jedoch für Beginn des kommenden Jahres geplant.

Unter dem Verdacht, in den Putschversuch verwickelt gewesen zu sein, sitzen derzeit Zehntausende Menschen in der Türkei im Gefängnis. Präsident Recep Tayyip Erdogan, der den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen als Drahtzieher des Umsturzversuchs betrachtet, hatte nach dem gescheiterten Putsch vom 15. Juli zudem umfangreiche „Säuberungen“ im Staatsapparat vorgenommen.

Behörden nennen Hauptverdächtige

In jüngster Zeit wurde seitens türkischer Behörden verlautet, zwei Zivilisten seien damit betraut gewesen, den Putsch vom Luftwaffenstützpunkt Akinci bei Ankara aus zu organisieren: der Geschäftsmann Kemal Batmaz und der Theologiedozent Adil Öksüz.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft begaben sich die beiden zwei Tage vor dem Putschversuch von den USA aus in die Türkei. Batmaz sitzt im Sincan-Gefängnis außerhalb von Ankara. Öksüz wurde direkt nach dem gescheiterten Putschversuch inhaftiert. Er kam später jedoch auf freien Fuß und befindet sich derzeit auf der Flucht. Der „Imam“ soll den türkischen Behörden zufolge für die Koordinierung zwischen der Armee und Gülen, Erdogans einstigem Verbündeten und jetzigen Erzfeind, zuständig gewesen sein.

Bericht über vereitelte Flucht

Der türkische Fernsehsender NTV berichtete unterdessen, die Behörden hätten im letzten Augenblick einen Massenausbruch von mehr als 5.500 mutmaßlichen Putschisten aus dem Sincan-Gefängnis verhindert.