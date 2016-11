Air France-KLM plant neue Langstreckentochter

Die Fluggesellschaft Air France-KLM will mit einer neuen Langstreckentochter den stark wachsenden Golf-Airlines Paroli bieten. Die Gesellschaft soll in Frankreich ergänzend zu Air France antreten und den Konzern wieder in die Lage versetzen, in besonders umkämpften Märkten neue Verbindungen anzubieten.

Die noch namenlose Fluglinie tritt im Gegensatz zur Lufthansa-Tochter Eurowings ausdrücklich nicht als Billigairline an, soll aber günstiger arbeiten und so im Wettbewerb mit Konkurrenten wie Emirates bestehen können.

„Der Status quo ist keine Option“, sagte der neue Konzernchef Jean-Marc Janaillac heute in Paris. Die neue Fluglinie ist Teil einer neuen Strategie, mit der er Air France-KLM wieder in die Offensive bringen will. Wegen der veränderten Konkurrenz sei das Unternehmen heute ein „Herausforderer“ auf dem Markt und müsse auch entsprechend innovativ sein, sagte Janaillac.