Obama bei Clintons Wahlkampffinale in Philadelphia

Hillary Clinton hat zum großen Wahlkampffinale am kommenden Montag in Philadelphia ein politisches Staraufgebot mit Präsident Barack Obama an der Spitze geplant. Bei der Kundgebung an historischer Stätte wird auch Ehemann und Ex-Präsident Bill Clinton dabei sein. Zudem stehen Tochter Chelsea und First Lady Michelle Obama auf der Bühne, wie das Clinton-Lager heute mitteilte.

Philadelphia, Hauptstadt des US-Bundesstaates Pennsylvania, ist eine der geschichtsträchtigsten Städte in den USA. Dort wurde 1787 die Unabhängigkeitserklärung verkündet und die Verfassung beschlossen. Der Bundesstaat Pennsylvania ist hart umkämpft. Der liberalen Hauptstadt Philadelphia stehen sehr konservative ländliche Regionen gegenüber, häufig von deutschen Einwanderern besiedelt. Darunter sind auch streng gläubige, erzkonservative Christen.

Das Wahlkampfrennen zwischen Clinton und Donald Trump hat sich kurz vor dem Wahltermin am 8. November verschärft. Nach einer vergleichsweise klaren Führung haben sich die Umfragewerte für Clinton zuletzt eingetrübt. Meinungsforscher führen das weniger auf Clintons neu aufgeflammte E-Mail-Affäre zurück als auf die Tatsache, dass Trump zumindest große Teile des zerstrittenen Lagers der Republikaner noch von seiner umstrittenen Kandidatur überzeugen konnte.