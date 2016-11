EU-Kartellvorwürfe: Google sieht keine Grundlage

Der IT-Konzern Google hat die Kartellvorwürfe der EU-Kommission formell zurückgewiesen und damit den Weg für eine Entscheidung der Wettbewerbshüter im kommenden Jahr geebnet. Die Anschuldigungen hätten sachlich, juristisch und wirtschaftlich keine Grundlage, erklärte Google-Justiziar Kent Walker heute in einem Blog. Die Angebote des Suchmaschinenbetreibers richteten sich nach den Wünschen der Nutzer und zielten nicht darauf ab, Konkurrenten zu behindern.

Die EU-Kommission führt wegen der Marktmacht des US-Konzerns drei Verfahren. So werfen die Kartellwächter Google vor, eigene Angebote bei der Platzierung von Werbung in seiner Suchmaschine zu bevorzugen. Ein Sprecher der Brüsseler Behörde kündigte nun an, die Erwiderung Googles werde genau geprüft, bevor eine Entscheidung falle.

Sollten sich die Vorwürfe nach Ansicht der Behörde bestätigen, wollen die Kartellwächter das Unternehmen hart bestrafen. Die Strafe richtet sich nach dem Umsatz und könnte bis zu 7,4 Milliarden Dollar (6,7 Mrd. Euro) betragen.