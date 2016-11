UNICEF: Über 20.000 Menschen aus Mossul geflohen

Seit Beginn der Offensive auf Mossul und damit auf die irakische Hochburg der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sind nach Angaben des UNO-Kinderhilfswerks (UNICEF) bereits über 20.000 Menschen vor den Kämpfen geflohen. Darunter seien nach Schätzungen der Organisation etwa 9.700 Kinder, teilte UNICEF heute mit.

Im Gespräch mit den Flüchtlingsfamilien zeige sich, dass viele Kinder traumatisiert seien und psychologische Hilfe bräuchten, hieß es weiter. Viele Menschen kommen nach Angaben der Hilfsorganisation erschöpft und teilweise barfuß in den Flüchtlingslagern an.

Mitte Oktober hatte ein Bündnis aus irakischer Armee, kurdischen Peschmerga und lokalen Milizen eine Offensive zur Befreiung Mossuls begonnen. Die Stadt ist die letzte IS-Bastion im Irak. Das Bündnis greift Mossul aus mehreren Richtungen an und konnte mittlerweile im Osten bis in die Außenbereiche der Stadt vordringen. Unterstützt wird es von Luftangriffen einer US-geführten Militärkoalition.

IS-Durchhalteappel von Bagdhadi?

In einer Audiobotschaft hat der IS in der Nacht auf heute seine Kämpfer zum Widerstand in der umkämpften irakischen Stadt Mossul aufgerufen. IS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi soll selbst zu hören sein. Der Sprecher der Botschaft appellierte an die Kämpfer in Mossul durchzuhalten: „Zieht Euch nicht zurück!“ Um die „Städte der Ungläubigen“ zu zerstören, wurde direkt zu Angriffen auf die Türkei und Saudi-Arabien aufgerufen.

