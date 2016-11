„La La Land“: Alles, was Beine hat, tanzt

Damien Chazelles furioser Musicalfilm „La La Land“ hat heuer das Filmfestival in Venedig eröffnet und die Viennale beschlossen: „La La Land“ ist eine verspielte, überdrehte Hommage an zwei junge Künstler, die in Los Angeles unbedingt ihrem Traum folgen: Der Jazzpianist und die Schauspielerin – eine bonbonbunte Liebesgeschichte, ein Hollywood-Märchen, gewürzt mit ein paar bitteren Wahrheiten.

