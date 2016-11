Neuer Jedermann und neue Buhlschaft zu Gast

Die Salzburger Festspiele haben ein neues Traumpaar für den Domplatz: Der Tiroler Schauspieler Tobias Moretti wird kommenden Sommer den „neuen“ Jedermann im Hoffmannsthal-Klassiker spielen. Seine Buhlschaft ist die erst 28-jährige Schauspielerin Stefanie Reinsperger, die seit einiger Zeit als neuer Star am Theaterhimmel gefeiert wird. Jetzt wird darüber spekuliert, inwieweit mit dem Engagement der beiden Stars ein neues Konzept der „Jedermann“-Inszenierung verbunden ist. In der ZIB24 sind sie beide zu Gast.

Wie sich EU-Kommissar Oettinger bei Peking entschuldigt

EU-Kommissar Günther Oettinger hat sich gegenüber Chinesen entschuldigt. Das geht aus einer in Brüssel veröffentlichten Erklärung hervor. Oettinger, derzeit EU-Kommissar für digitale Wirtschaft, hatte in einem Vortrag vor Unternehmern in Hamburg angesichts der wirtschaftlichen Konkurrenz aus Fernost Chinesen als „Schlitzohren und Schlitzaugen“ bezeichnet. Die ZIB24 berichte aus Brüssel.

