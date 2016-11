Schwere Angriffe vor Feuerpause in Aleppo

Wenige Stunden vor der von Russland einseitig ausgerufenen Feuerpause für das nordsyrische Aleppo haben bewaffnete Gruppen heute Abend den von der Regierung kontrollierten Westteil der Stadt angegriffen. Syrische Staatsmedien berichteten, durch Raketen- und Geschützfeuer der Islamisten seien zwölf Menschen getötet und mehr als 200 weitere verletzt worden.

Ein Kämpfer der Islamisten sagte einem Reporter der Nachrichtenagentur AFP in Ostaleppo, die „zweite Phase“ des Angriffs mit schwerer Artillerie auf die westlichen Stadtteile habe begonnen. Bei der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte hieß es, in Westaleppo hätten die Rebellen drei Autobomben explodieren lassen.

Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle, deren Angaben von unabhängiger Seite nur schwer zu überprüfen sind, sprach von 15 Toten in Westaleppo, darunter vier Kinder. Seit dem vergangenen Freitag seien damit 69 Zivilisten getötet worden, unter ihnen 23 Kinder.

Die Aufständischen versuchen seit fast einer Woche, den Belagerungsring der Regierungstruppen zu durchbrechen. Im Stadtteil Dahijet al-Assad zündeten sie am Donnerstag Autoreifen an, um durch den aufsteigenden schwarzen Rauch vor der gegnerischen Luftwaffe geschützt zu sein.

„Humanitäre Pause“ angekündigt

Die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angeordnete „humanitäre Pause“ soll von 9.00 bis 19.00 Uhr Ortszeit (7.00 bis 17.00 Uhr MEZ) gelten. Die Entscheidung sei in Absprache mit den syrischen Behörden erfolgt. Die russische Luftwaffe unterstützt seit September 2015 die Truppen des syrischen Staatschefs Baschar al-Assad.