Kärnten soll mehr freie Seezugänge bekommen

Im „Land der Seen“ könnte es mehr freie Seezugänge geben, das zeigt eine vom Land Kärnten in Auftrag gegebene Studie. An den zehn größten Seen ist nur rund ein Viertel der Uferflächen frei zugänglich. Das soll sich schon nächstes Jahr ändern.

