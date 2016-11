Arm sind im Wahlkampf die Weißen

Die große Unbekannte der US-Wahl ist laut dem New Yorker Soziologen Herbert Gans, wie einflussreich die Stimmen der weißen Arbeiter sein werden. Sie gelten als die wichtigsten Unterstützer Donald Trumps. Armut war im Wahlkampf - abseits von Stehsätzen - nur in Zusammenhang mit Weißen ein Thema. Dabei sind Schwarze und Hispanics viel mehr betroffen. US-Soziologe Gans dreht die Unterstellung Trumps, Demokraten könnten mit Hilfe der Minderheiten die Wahl fälschen, daher um: Aus Sicht armer Schwarzer und Hispanics „ist die Wahl sicher manipuliert“. Dass sich die US-Politik im Umgang mit Armut so schwertut, hat laut Gans mehrere Gründe.

