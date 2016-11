Türkei: Kurden-Parteichefs festgenommen

Die türkische Polizei ist erneut gegen Politiker der prokurdischen Oppositionspartei HDP vorgegangen: Die beiden Vorsitzenden wurden laut Anwälten am frühen Freitagmorgen festgenommen. Selahattin Demirtas sei bei einer Razzia in seinem Haus in Ankara von Sicherheitskräften in Gewahrsam genommen worden, sagten Rechtsvertreter der Partei. Co-Chef Figen Yüksekdag sei in der Stadt Diyarbakir abgeführt worden. Zudem sei die Parteizentrale in Ankara durchsucht worden. Mindestens 13 weitere HDP-Abgeordnete seien festgesetzt worden.

Die beiden HDP-Chefs gehören zu etlichen Abgeordneten im türkischen Parlament, deren Immunität im vergangenen Mai auf Anordnung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan aufgehoben worden war. Erdogan bezeichnet die im Parlament vertretene HDP als verlängerten Arm der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die HDP weist die Vorwürfe entschieden zurück.