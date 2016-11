Zuerst groß machen, später hinterfragen

Am Dienstag entscheiden die US-Wähler, welche Richtung ihr Land nehmen und welche Konsequenzen der rund einjährige Wahlkampf haben wird. Für die US-Medienbranche, die seit Jahren in schweren Turbulenzen ist, steht schon vorher fest, dass diese Wahl nachhaltige Folgen hat. Denn die Medien, vor allem die TV-Sender, machten Trump zunächst groß, und begannen erst spät, seinen Populismus kritisch zu hinterfragen, so der Mediensoziologe Todd Gitlin. Den Hauptgrund dafür sieht er darin, dass Trump „den journalistischen Code geknackt hat“.

