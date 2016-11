Deutsche Pkw-Maut: Einigung mit EU im November möglich

Im Streit um die deutsche Pkw-Maut steht eine Einigung mit der EU-Kommission offenbar kurz bevor. Der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt äußerte sich gegenüber der „Bild“-Zeitung „zuversichtlich, dass wir in diesem Monat die Verhandlungen mit der EU-Kommission positiv abschließen können“. Er fügte hinzu: „Die Maut kommt.“

Zuvor hatte eine Sprecherin von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gegenüber der Zeitung von „weitreichenden Fortschritten“ gesprochen und gesagt, eine Einigung sei „noch im Laufe des November“ möglich.

Kurzzeit-Vignetten für Pendler?

Nach Informationen der Zeitung verhandelte Dobrindt in den vergangenen Wochen direkt mit Juncker. Demnach könnte es zusätzlich zu den geplanten Mautstufen noch günstigere Kurzzeit-Vignetten für Pendler aus dem Ausland und eine stärkere Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit geben. Im Gegenzug will die Kommission ihre Klage gegen die Maut vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zurückziehen, wie es in dem Bericht weiter heißt.

„Keine Mehrkosten für deutsche Lenker“

Für deutsche Autofahrer bleibe es dabei, dass keine Mehrkosten entstehen, sagte Dobrindt zu „Bild“. „Es bleibt dabei: Dass es bei einem Systemwechsel nicht zu Mehrbelastungen derer kommt, die heute schon die Finanzierung übernehmen.“

Die EU-Kommission hatte Deutschland verklagt. Sie hielt die Abgabe für „diskriminierend“, weil Fahrzeughalter in Deutschland über Nachlässe bei der Kfz-Steuer de facto von ihr befreit würden. Die Kommission hatte wegen der Maut Mitte 2015 ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet.