Fußball: Austria gegen Roma auf verlorenem Posten

Der Stachel der späten Austria-Tore zum 3:3 vor zwei Wochen ist bei AS Roma tief gesessen. Mit einem klaren 4:2-Sieg haben die Römer am Donnerstag im Wiener Ernst-Happel-Stadion an den Violetten Revanche genommen. Der Austria nutzte die blitzartige Führung durch Larry Kayode in der zweiten Minute nichts, in der Folge waren die Italiener die bessere Mannschaft. Während Roma die Weichen auf Sieg in der Europa-League-Gruppe E stellte, hat auch Austria trotz erster Niederlage im vierten Spiel gute Chancen für den Aufstieg.

