Fußball: „Joker“ retten Rapid Remis bei Sassuolo

Rapid hat am vierten Spieltag der EL-Gruppenphase auf den letzten Drücker einen herben Rückschlag im Kampf um den Aufstieg in die K.-o.-Phase vermieden. Die Hütteldorfer erkämpften am Donnerstag bei Sassuolo nach 0:2-Rückstand in einer dramatischen Schlussphase noch ein Remis. Rapid ließ gegen den Serie-A-Club lange Zeit offensive Durchschlagskraft vermissen. Mit dem Rücken zur Wand brachte Coach Mike Büskens zwei „Joker“, die Rapid in einem furiosem Finish noch einen wichtigen Punkt retteten.

