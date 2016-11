Mossul-Offensive: IS zündete Ölquellen an

Die Hilfsorganisation Oxfam hat die irakische Regierung aufgefordert, die Brände auf den von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angezündeten Ölfeldern zu löschen. Sollte Bagdad dazu nicht in der Lage sein, müsse die Regierung internationale Unterstützung anfordern.

Oxfam erklärte heute, die IS-Milizen hätten in Dörfern in der Umgebung der Stadt Mossul 19 Ölquellen in Brand gesetzt, um ihre Verfolgung durch die heranrückenden Truppen zu erschweren. Die Feuer hätten bereits schwarze Rauchwolken größer als die Fläche des Großraums London erzeugt.

Tausende leben in „Rauchhölle“

Ärzte konstatierten bei den Menschen in dem Gebiet eine Zunahme von Atemwegs- und Magenerkrankungen, erklärte Oxfam. „Sie leben in einer ‚Rauchhölle‘ und sind von sauberem Trinkwasser und medizinischer Versorgung abgeschnitten.“

Da der IS noch weitere Ölfelder rund um Mossul kontrolliere, bestehe die Gefahr, dass bald mehr als eine Million Menschen durch giftige Dämpfe bedroht werden, warnte Oxfam. Die Organisation hilft Bewohnern der Region mit Trinkwasser.