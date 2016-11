Neue Feuerpause in Aleppo

In der nordsyrischen Stadt Aleppo ist heute Früh eine von Russland einseitig ausgerufenen Feuerpause in Kraft getreten. Die von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin angeordnete „humanitäre Pause“ soll von 9.00 bis 19.00 Uhr Ortszeit gelten, sie erfolgte in Absprache mit den syrischen Behörden. Die russische Luftwaffe unterstützt seit September 2015 die Truppen des syrischen Staatschefs Baschar al-Assad.

Kaum Hilfe für Zivilisten möglich

Die einstige Wirtschaftsmetropole Aleppo ist seit dem Sommer 2012 zwischen Rebellen und Regierungssoldaten geteilt und schwer umkämpft. Am 18. Oktober setzten Damaskus und Moskau ihre Offensive aus und ließen damals bereits eine dreitägige „humanitäre Feuerpause“ in Kraft treten. Hilfsorganisationen gelang es aber kaum, Zivilisten aus den Kampfgebieten zu bringen. Vor Inkrafttreten der neuen Gefechtspause war es zu heftigen Kämpfen gekommen.