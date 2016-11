Konzerthalle Bataclan wird mit Sting-Konzert wiedereröffnet

Die Pariser Konzerthalle Bataclan, die vor einem knappen Jahr von islamistischen Terroristen angegriffen worden ist, wird am 12. November mit einem Konzert des britischen Sängers Sting wiedereröffnet. Sting selbst bestätigte einen Bericht des französischen Fernsehsenders BFMTV.

Alle Einnahmen sollen einem Hilfsfonds für die Opfer der Anschläge zugutekommen. Bisher hatte es geheißen, der Club solle vier Tage später mit einem Konzert des britischen Sängers Pete Doherty (Babyshambles, The Libertines) neu öffnen.

130 Menschen getötet

Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatten am 13. November 2015 in Paris 130 Menschen getötet. Die Terroristen schossen im Bataclan sowie in Bars und Restaurants wahllos auf Menschen. Es fand gerade ein Konzert der US-Rockband Eagles Of Death Metal statt, als Vorgruppe war das Tiroler Duo White Miles aufgetreten. Am Nationalstadion Stade de France sprengten sich während des Fußballländerspiels Frankreich gegen Deutschland drei Attentäter in die Luft.