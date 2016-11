EU-Finanzminister beraten über Steuersünderländer

Die EU-Finanzminister beraten am Dienstag über die „schwarze Liste“ von unwilligen Staaten beim Kampf gegen Steuerhinterziehung. Außerdem kommen die jüngsten Vorschläge der EU-Kommission für eine faire Unternehmensbesteuerung zur Sprache.

Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) ist diesmal sowohl beim EU-Finanzministerrat als auch bei der am Montag tagenden Euro-Gruppe verhindert. Schelling nimmt an den Finanzausgleichsverhandlungen in Österreich teil.

Vor allem Steuerfragen auf Tagesordnung

Auf der Tagesordnung des Finanzministerrats stehen vor allem Steuerfragen. Bei der „schwarzen Liste“ geht es darum, Kriterien für kooperationsunwillige Nicht-EU-Länder beim Kampf gegen Steuerbetrug zu erstellen. Die Verfahrensleitlinien für die Durchführung dieser Evaluierung sollen beschlossen werden.

Außerdem soll eine Einigung auf eine Richtlinie zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerbetrug beim Zugang zu Informationen erreicht werden. Konkret soll den Steuerbehörden Zugang zu Informationen gewährt werden, die sich im Besitz von Behörden befinden, die für die Verhinderung der Geldwäsche zuständig sind. Dieser Zugang würde speziell Angaben über das wirtschaftliche Eigentum von Unternehmen betreffen.