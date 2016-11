Neue Waffenruhe in Aleppo hält zunächst

Eine neue Waffenruhe für die umkämpfte nordsyrische Stadt Aleppo hat heute Früh zunächst gehalten. Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, an allen Fronten herrsche Ruhe. In der Nacht zuvor hatte es noch Kämpfe zwischen Anhängern der Regierung und Rebellen gegeben.

Die zehnstündige Feuerpause soll bis 19.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MEZ) dauern. Das russische Militär hatte die Waffenruhe am Mittwoch einseitig verkündet. Sie soll Kämpfern der Opposition die Möglichkeit geben, den von Rebellen beherrschten Osten Aleppos über zwei Korridore zu verlassen. Auch für Zivilisten soll es Korridore geben.

Rebellen lehnen Feuerpause ab

Die Rebellen lehnen die Feuerpause jedoch ab. „Die Waffenruhe ist eine große Lüge“, sagte ein Sprecher der Rebellengruppe Nur al-Din al-Senki, Jassir al-Jussif. „Niemand traut dem russischen und dem syrischen Regime.“ Die Kämpfer der Opposition hatten vor einer Woche eine neue Offensive begonnen, um die Blockade der Stadtteile im Osten Aleppos zu brechen.

Aleppo gehört im mehr als fünfjährigen syrischen Bürgerkrieg zu den am stärksten umkämpften Gebieten. Während einer dreitägigen Waffenruhe im Oktober war es Hilfsorganisationen nicht gelungen, Verletzte und Kranke aus der Stadt zu bringen. Im blockierten Ostteil Aleppos sollen noch bis zu 300.000 Menschen leben. Dort herrscht ein akuter Mangel an Wasser, Lebensmitteln und medizinischer Versorgung.